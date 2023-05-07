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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler dönemi sona eriyor! O takım ile Dubai'de görüşecek...
Giriş Tarihi: 07.05.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 17:57

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler dönemi sona eriyor! O takım ile Dubai'de görüşecek...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zorlu Giresunspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, mutlak 3 puanla liderlik yarışında iddiasını devam ettirmek istiyor. Yeni sezon kadro planlamasına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler için gelen tekliflerin ardı arkası kesilmezken, 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun o Premier Lig deviyle Dubai'de görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Arda Güler dönemi sona eriyor! O takım ile Dubai’de görüşecek...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zorlu Giresunspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, mutlak 3 puanla liderlik yarışında iddiasını devam ettirmek istiyor. Yeni sezon kadro planlamasına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler için gelen tekliflerin ardı arkası kesilmezken, 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun o Premier Lig deviyle Dubai'de görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Arda Güler dönemi sona eriyor! O takım ile Dubai’de görüşecek...

Spor Toto Süper Lig'de kritik bir viraja girilirken Fenerbahçe, küme düşme hattından çıkmak isteyen Giresunspor'a konuk oluyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Arda Güler dönemi sona eriyor! O takım ile Dubai’de görüşecek...

Zorlu maç öncesi 67 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, kazanması durumunda lider Galatasaray ile olan puan farkını eşitleyip 2. sıraya yükselecekken, karşılaşmayı 4 farklı skorla kazanırsa maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükselecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Arda Güler dönemi sona eriyor! O takım ile Dubai’de görüşecek...

JESUS İLE YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz sezona Trabzonspor'un ardından 2. sırada tamamlayan Kanarya, yeni sezona tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile başladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Arda Güler dönemi sona eriyor! O takım ile Dubai’de görüşecek...

Portekizli teknik direktörün gelişiyle birlikte lige ve Avrupa'ya rüya gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına Süper Lig'de lider girerken, Avrupa Ligi grubundan ise namağlup lider ayrıldı.

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