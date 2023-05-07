Giriş Tarihi: 07.05.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 17:57

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler dönemi sona eriyor! O takım ile Dubai'de görüşecek...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zorlu Giresunspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, mutlak 3 puanla liderlik yarışında iddiasını devam ettirmek istiyor. Yeni sezon kadro planlamasına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler için gelen tekliflerin ardı arkası kesilmezken, 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun o Premier Lig deviyle Dubai'de görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...