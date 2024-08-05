Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
10:27
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertlilerde büyük bir kriz ortaya çıktı. Kanarya'da 5 yıldız oyuncunun yönetime şok bir tepki gösterdiği iddia edildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...