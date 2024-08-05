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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...
Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:27

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertlilerde büyük bir kriz ortaya çıktı. Kanarya'da 5 yıldız oyuncunun yönetime şok bir tepki gösterdiği iddia edildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertlilerde büyük bir kriz ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...

Kanarya'da 5 yıldız oyuncunun yönetime şok bir tepki gösterdiği iddia edildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Lugano engelini aşıp Lille ile eşleşen Fenerbahçe, Fransız rakibini de gözüne kestirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük kriz! 5 yıldızdan şok tepki...

Yarınki mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu kafasında büyük ölçüde şekillendiren Jose Mourinho'nun, yeni transferlerden Allan Saint- Maximin'i sol kanatta görevlendireceği öğrenildi.

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