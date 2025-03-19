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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! 8 futbolcunun geleceği belli oluyor...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 07:08

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! 8 futbolcunun geleceği belli oluyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşmesine rağmen gelecek sezon da Jose Mourinho ile devam edecek. Şampiyonluk gelmese de hocasına güvenen Kanarya'da 8 futbolcu için ise belirsizlik sürüyor. İşte o isimlerin son durumu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarı! 8 futbolcunun geleceği belli oluyor...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarı! 8 futbolcunun geleceği belli oluyor...

Takımın başına dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisini getirmesine rağmen yarışta Galatasaray'ın ardında kalan Fenerbahçe, yine de hocasına güveniyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarı! 8 futbolcunun geleceği belli oluyor...

İYİ BİR KADRO KURULACAK

Yeni sezonda da Jose Mourinho ile devam edecek olan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamın elini güçlendirecek iyi bir kadro kuracak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarı! 8 futbolcunun geleceği belli oluyor...

Yaşanacak köklü değişimde kiralık olarak takımda görev alan ve sözleşmesinin sonuna gelen isimler konusunda belirsizlik sürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarı! 8 futbolcunun geleceği belli oluyor...

Kostic, Becao, Djiku, Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Dzeko, Tadic ve Livakovic an itibarıyla o futbolcular arasında yer alıyor. Yönetim, oyuncu kadrosunda hem deneyim hem de genç oyuncu dinamiğini bir araya getirecek. İşte detaylar...