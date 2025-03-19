Giriş Tarihi: 19.03.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
07:08
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de değişim rüzgarı! 8 futbolcunun geleceği belli oluyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşmesine rağmen gelecek sezon da Jose Mourinho ile devam edecek. Şampiyonluk gelmese de hocasına güvenen Kanarya'da 8 futbolcu için ise belirsizlik sürüyor. İşte o isimlerin son durumu...