Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarı! 8 futbolcunun geleceği belli oluyor...

Kostic, Becao, Djiku, Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Dzeko, Tadic ve Livakovic an itibarıyla o futbolcular arasında yer alıyor. Yönetim, oyuncu kadrosunda hem deneyim hem de genç oyuncu dinamiğini bir araya getirecek. İşte detaylar...