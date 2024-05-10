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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Dusan Tadic’in yerine dünya yıldızı geliyor! Bonservisine tam 60 milyon Euro harcanmıştı
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Dusan Tadic’in yerine dünya yıldızı geliyor! Bonservisine tam 60 milyon Euro harcanmıştı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe, üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından zirveden 6 puan geride kaldı. Pazar akşamı oynanacak mücadelede Kayserispor'u ağırlayacak sarı-lacivertli ekip, kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Bu sırada transfer çalışmalarına da devam eden Kanarya, gelecek sezonda Dusan Tadic'in yerine bir dünya yıldızının peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Dusan Tadic’in yerine dünya yıldızı geliyor! Bonservisine tam 60 milyon Euro harcanmıştı

Son dakika haberleri… Bu sezonu İsmail Kartal ile noktalayacak olan Fenerbahçe, son haftalarda çalkantılı bir süreçten geçiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Dusan Tadic’in yerine dünya yıldızı geliyor! Bonservisine tam 60 milyon Euro harcanmıştı

Şampiyonluk yarışında kaybedilen puanlar sarı-lacivertli ekipte dengeleri değiştirirken yönetim ve teknik direktörün geleceği de henüz net değil.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Dusan Tadic’in yerine dünya yıldızı geliyor! Bonservisine tam 60 milyon Euro harcanmıştı

Yeni sezon için çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe, birçok bölgede yeni oyuncularla transfer girişimlerini yürütüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Dusan Tadic’in yerine dünya yıldızı geliyor! Bonservisine tam 60 milyon Euro harcanmıştı

Sezon sonunda sarı-lacivertli ekipten ayrılması beklenen Dusan Tadic'in yerini dolduracak bir isim arayışında olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız isme kancayı taktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Dusan Tadic’in yerine dünya yıldızı geliyor! Bonservisine tam 60 milyon Euro harcanmıştı

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

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