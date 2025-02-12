Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
10:24
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mourinho, Edin Dzeko kararını verdi! Transfer dönemi sonrası flaş gelişme....
Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu Talisca, Skriniar, Mimovic ve Diego Carlos transferleriyle güçlendirdi. Ara transferde başka ekleme yapmayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya, takımın golcüsü Edin Dzeko hakkında kararını verdi. İşte flaş haberin detayları…