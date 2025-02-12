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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mourinho, Edin Dzeko kararını verdi! Transfer dönemi sonrası flaş gelişme....
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:24

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mourinho, Edin Dzeko kararını verdi! Transfer dönemi sonrası flaş gelişme....

Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu Talisca, Skriniar, Mimovic ve Diego Carlos transferleriyle güçlendirdi. Ara transferde başka ekleme yapmayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya, takımın golcüsü Edin Dzeko hakkında kararını verdi. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho, Edin Dzeko kararını verdi! Transfer dönemi sonrası flaş gelişme....

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe'de dün biten ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho, Edin Dzeko kararını verdi! Transfer dönemi sonrası flaş gelişme....

Sarı-lacivertli takım, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho, Edin Dzeko kararını verdi! Transfer dönemi sonrası flaş gelişme....

Kanarya'da gözler Avrupa Ligi'ne ve Süper Lig'e çevrilirken, takımın tecrübeli ismi Edin Dzeko hattında da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho, Edin Dzeko kararını verdi! Transfer dönemi sonrası flaş gelişme....

FLAŞ DZEKO KARARI

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, 39 yaşındaki futbolcu Edin Dzeko ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho, Edin Dzeko kararını verdi! Transfer dönemi sonrası flaş gelişme....

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Boşnak oyuncu, takımın ve sistemin en önemli parçası haline geldi. Alanyaspor maçının kazanılmasında büyük rol oynayan 39 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

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