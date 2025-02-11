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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de seferberlik! Sakatlıklarla boğuşan Mourinho'nun kararı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:26

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de seferberlik! Sakatlıklarla boğuşan Mourinho'nun kararı nasıl olacak?

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler odağını Avrupa mesaisine çevirdi. Anderlecht ile oynanacak play-off mücadelesi için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiren Fenerbahçe'de sakatlık krizi yaşanıyor. Zorlu randevu öncesi teknik direktör Jose Mourinho alternatif planlarını devreye soktu. İşte Portekizli teknik adamın tercihi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de seferberlik! Sakatlıklarla boğuşan Mourinho’nun kararı nasıl olacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 ile geçerek lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı devam ettirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de seferberlik! Sakatlıklarla boğuşan Mourinho’nun kararı nasıl olacak?

Sarı-lacivertliler rotayı bu kez Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı zorlu karşılaşmaya çevirdi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de seferberlik! Sakatlıklarla boğuşan Mourinho’nun kararı nasıl olacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off etabından evinde Anderlecht'i ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de seferberlik! Sakatlıklarla boğuşan Mourinho’nun kararı nasıl olacak?

Son 2 resmi maçta 4 stoperi sakatlanan Fenerbahçe'de kriz alarmı çaldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de seferberlik! Sakatlıklarla boğuşan Mourinho’nun kararı nasıl olacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alexander Djiku sakatlanarak yerini Diego Carlos'a bırakmıştı. Ganalı stoper yerine oyuna giren Diego Carlos da aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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