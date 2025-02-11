Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
07:26
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de seferberlik! Sakatlıklarla boğuşan Mourinho'nun kararı nasıl olacak?
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler odağını Avrupa mesaisine çevirdi. Anderlecht ile oynanacak play-off mücadelesi için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiren Fenerbahçe'de sakatlık krizi yaşanıyor. Zorlu randevu öncesi teknik direktör Jose Mourinho alternatif planlarını devreye soktu. İşte Portekizli teknik adamın tercihi...