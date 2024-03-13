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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:49

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ligin yanı sıra gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürürken, beklenmedik bir haber geldi. Sarı lacivertlilerde haziran ayında sürpriz bir ayrılığın gerçekleşebileceği ifade edildi. Dünyaca ünlü teknik direktörün, Kanarya'nın yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Sarı lacivertliler, ligin yanı sıra gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürürken, beklenmedik bir haber geldi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Kanarya'da haziran ayında sürpriz bir ayrılığın gerçekleşebileceği ifade edildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Dünyaca ünlü teknik direktörün, Kanarya'nın yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...


Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

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