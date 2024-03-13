Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:49
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ligin yanı sıra gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürürken, beklenmedik bir haber geldi. Sarı lacivertlilerde haziran ayında sürpriz bir ayrılığın gerçekleşebileceği ifade edildi. Dünyaca ünlü teknik direktörün, Kanarya'nın yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...