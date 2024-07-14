Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 14.07.2024 22:46 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 22:47

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Birçok yıldız ismi kadrosuna katmaya hazırlanan Kanarya'da şok bir ayrılık gündeme geldi. İşte kimsenin ayrılığını beklemediği o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle şampiyonluk hasretine nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde hareketli günler yaşanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

İlk olarak sol bek bölgesini güçlendiren Kanarya, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...

Stoper hattını da güçlendiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık mukavele yaptı.

SON DAKİKA