Giriş Tarihi: 14.07.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
22:47
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Kimse beklemiyordu...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Birçok yıldız ismi kadrosuna katmaya hazırlanan Kanarya'da şok bir ayrılık gündeme geldi. İşte kimsenin ayrılığını beklemediği o isim ve tüm detaylar...