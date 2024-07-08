Giriş Tarihi: 08.07.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
12:14
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kanarya, birçok yıldız isimle görüşürken, takımda şok bir ayrılık yaşanabilir. İngiliz basını yıldız oyuncunun ayrılık tarihini böyle duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...