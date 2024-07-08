Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Tarihi duyuruldu...

FERDİ&MERT ALTIN GİBİ

Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla top kapan, en çok sahipsiz top kazanan ve en fazla şut pası veren isim olan Ferdi Kadıoğlu, otoritelerden büyük övgü aldı.