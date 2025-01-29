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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yeni transfer bombası! Sol bek için rota Brezilya...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:19

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yeni transfer bombası! Sol bek için rota Brezilya...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda yoluna az hasarla devam edip şampiyonluk hasretini bitirmeyi amaçlıyor. Buna göre eksik bölgelere transfer hamlelerini hemen yapan Fenerbahçe cephesi bu kez sol bek rotasyonuna takviye yapma amacında. İşte hedefteki isim...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yeni transfer bombası! Sol bek için rota Brezilya...

Devre arası transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yeni transfer bombası! Sol bek için rota Brezilya...

Sarı-lacivertliler sezonun ikinci yarısında yoluna kayıpsız devam ederek şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yeni transfer bombası! Sol bek için rota Brezilya...

Buna göre transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, Diego Carlos, Skriniar ve Talisca'yı kadrosuna katmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yeni transfer bombası! Sol bek için rota Brezilya...

BU KEZ HEDEF SOL BEK

Sarı-lacivertliler sezon başında kadrosuna kattığın Filip Kostic'in inişli çıkışlı performansı ardından o bölgeye yeni bir takviye yapmak istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de yeni transfer bombası! Sol bek için rota Brezilya...

KOSTIC'E İLGİ VAR

Bir yandan yabancı kontenjanı için de planlamalarını sürdüren Fenerbahçe Sırp oyuncu ile yollarını ayırabilir. Alman basınında geçen haberlede Bundelisga ekibi Union Berlin'in Kostic ile ilgilendiği öne sürüldü.

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