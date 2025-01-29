Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
11:19
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yeni transfer bombası! Sol bek için rota Brezilya...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda yoluna az hasarla devam edip şampiyonluk hasretini bitirmeyi amaçlıyor. Buna göre eksik bölgelere transfer hamlelerini hemen yapan Fenerbahçe cephesi bu kez sol bek rotasyonuna takviye yapma amacında. İşte hedefteki isim...