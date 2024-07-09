Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
15:45
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Sürpriz transfer...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Kanarya, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...