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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Sürpriz transfer...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 15:45

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Sürpriz transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Kanarya, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Sürpriz transfer...

Sezonu Topuk Yaylası'nda açan Fenerbahçe, hazırlık döneminin ikinci aşaması için Avusturya'da bulunuyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Sürpriz transfer...

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekip yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Sürpriz transfer...

Avusturya'nın Graz şehrinde idmanlarına yoğun şekilde devam eden Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına Admira Wacker karşısında çıktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Sürpriz transfer...

BSFZ Arena'da oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Ertuğrul Çetin- Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Cengiz Ünder, Zajc ve Dzeko ilk 11'iyle başladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Sürpriz transfer...

Avusturya ekibi 7. dakikada Young ile öne geçmeyi başardı.

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