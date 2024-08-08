Giriş Tarihi: 08.08.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
19:23
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den büyük ters köşe! Yılın transferi olacak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Kanarya, sezona damga vuracak bir transferi bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...