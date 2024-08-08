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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den büyük ters köşe! Yılın transferi olacak...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:23

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den büyük ters köşe! Yılın transferi olacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Kanarya, sezona damga vuracak bir transferi bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den büyük ters köşe! Yılın transferi olacak...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den büyük ters köşe! Yılın transferi olacak...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den büyük ters köşe! Yılın transferi olacak...

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Kanarya, sezona damga vuracak bir transferi bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...


Son dakika haberi: Fenerbahçe’den büyük ters köşe! Yılın transferi olacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den büyük ters köşe! Yılın transferi olacak...

Sarı lacivertlilerde gözler artık ligin ilk haftasında oynanacak olan Adana Demirspor mücadelesine çevrildi.

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