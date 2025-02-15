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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den ezeli rakibine Talisca göndermesi! ''Malum kulüp fazla para teklif etti''
Giriş Tarihi: 15.02.2025 19:38 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:38

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den ezeli rakibine Talisca göndermesi! ''Malum kulüp fazla para teklif etti''

Son dakika haberi: Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda iddasını sürdüren Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç yapılan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, devre arasında kadroya katılan Anderson Talisca'nın transferiyle alakalı ezeli rakibe gönderme yaptı. İşte çarpıcı açıklamaların detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ezeli rakibine Talisca göndermesi! ’’Malum kulüp fazla para teklif etti’’

3 kulvarda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ezeli rakibine Talisca göndermesi! ’’Malum kulüp fazla para teklif etti’’

Ara transferi hızlı geçiren Fenerbahçe'de bankalar birliği borcunun detayları paylaşılırken başkan Ali Koç'un açıklamaları öne çıktı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ezeli rakibine Talisca göndermesi! ’’Malum kulüp fazla para teklif etti’’

Devre arasında kadroya katılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın transferindeki önemli detayları paylaşırken. Ezeli rakibi Galatasaray'a gönderme yaptı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ezeli rakibine Talisca göndermesi! ’’Malum kulüp fazla para teklif etti’’

"UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİMİZ BİR FUTBOLCUYDU"
"Transfer hem tecrübeli yöneliyoruz hem genç potansiyellere yatırım yapıyoruz. Bunu dengeli şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Talisca, uzun zamandır istediğimiz bir futbolcuydu.''

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ezeli rakibine Talisca göndermesi! ’’Malum kulüp fazla para teklif etti’’

''Hayalimiz ocak başı getirip takıma alıştırmak, gerekiyorsa özel maç yapmaktı. Her şeyde anlaştık, Arap kulübünde yönetim değişikliği oldu."

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