Giriş Tarihi: 15.02.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
19:38
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den ezeli rakibine Talisca göndermesi! ''Malum kulüp fazla para teklif etti''
Son dakika haberi: Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda iddasını sürdüren Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç yapılan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, devre arasında kadroya katılan Anderson Talisca'nın transferiyle alakalı ezeli rakibe gönderme yaptı. İşte çarpıcı açıklamaların detayları...