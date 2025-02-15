Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ezeli rakibine Talisca göndermesi! ’’Malum kulüp fazla para teklif etti’’

"UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİMİZ BİR FUTBOLCUYDU"

"Transfer hem tecrübeli yöneliyoruz hem genç potansiyellere yatırım yapıyoruz. Bunu dengeli şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Talisca, uzun zamandır istediğimiz bir futbolcuydu.''