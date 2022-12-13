Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz transfer bombası! Kim Min-Jae sonrası...

Sezona yeni hocası Jorge Jesus'la başlayan Fenerbahçe hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de zirveye oynuyor. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım Dünya Kupası arasına da 2 puan farkla lider girdi.