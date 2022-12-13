Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
16:16
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! Kim Min-Jae sonrası...
Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus'la yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan sarı-lacivertli takım, Güney Kore'nin başka bir yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi rakipleri de var. İşte son dakika haberinin detayları...