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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! Kim Min-Jae sonrası...
Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 16:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! Kim Min-Jae sonrası...

Son dakika transfer haberleri: Jorge Jesus'la yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan sarı-lacivertli takım, Güney Kore'nin başka bir yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi rakipleri de var. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz transfer bombası! Kim Min-Jae sonrası...

Sezona yeni hocası Jorge Jesus'la başlayan Fenerbahçe hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de zirveye oynuyor. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım Dünya Kupası arasına da 2 puan farkla lider girdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz transfer bombası! Kim Min-Jae sonrası...

Transfer sezonunda birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli takım kadro derinliği bakımından ligi en avantajlı takımların başında geliyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz transfer bombası! Kim Min-Jae sonrası...

Yaz transfer sezonunda takımın savunmadaki bel kemiği ismi olan Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae'yi 20 milyon Euro'ya Napoli'ye satan Fenerbahçe bu transferin ardından adından söz ettirmişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz transfer bombası! Kim Min-Jae sonrası...

GÜNEY KORE TARİHİNE GEÇTİ

Fenerbahçe gözünü bu sefer başka bir Güney Koreli yıldıza çevirdi. Dünya Kupası'da gösterdiği performansla dikkat çeken golcü oyuncu Cho Gue Sung adından söz ettirmiş ve Gana'ya 2 gol birden atmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz transfer bombası! Kim Min-Jae sonrası...

Jorge Jesus'un da dikkatini çeken Cho Gue Sung, Güney Kore formasıyla Dünya Kupası'nda bir maçta 2 gol atan ilk futbolcu oldu. Sung, Dünya Kupası'nda 4 maçta 2 gol attı.

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