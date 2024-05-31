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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a! Transferde yılın bombası...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 21:39

Son dakika haberi: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a! Transferde yılın bombası...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon transfer çalışmalarına da başlayan sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray’a! Transferde yılın bombası...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray’a! Transferde yılın bombası...

Şampiyonluk sonrası gelecek sezon transfer çalışmalarına da başlayan sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray’a! Transferde yılın bombası...

Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray’a! Transferde yılın bombası...

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon Devler Ligi'nde de başarı hedefliyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray’a! Transferde yılın bombası...

Bu yolda kadroyu geniş tutmak adına hem Süper Lig'i tanıyan hem de Avrupa'da önemli tecrübeler yaşamış bir yedek golcü üzerinde duruluyor.

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