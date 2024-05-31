Giriş Tarihi: 31.05.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
21:39
Son dakika haberi: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a! Transferde yılın bombası...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon transfer çalışmalarına da başlayan sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...