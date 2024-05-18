Giriş Tarihi: 18.05.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
23:02
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Yılın bombası patlıyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kupayı müzesine götürerek 24. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon kadro planlaması için düğmeye bastı. Birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Cimbom, Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...