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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Yılın bombası patlıyor...
Giriş Tarihi: 18.05.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 23:02

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Yılın bombası patlıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kupayı müzesine götürerek 24. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon kadro planlaması için düğmeye bastı. Birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Cimbom, Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Yılın bombası patlıyor...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Yılın bombası patlıyor...

Kupayı müzesine götürerek 24. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon kadro planlaması için düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Yılın bombası patlıyor...

Birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Cimbom, Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Yılın bombası patlıyor...

Trendyol Süper Lig'de gözler derbiye çevrildi. Bugüne kadar 99 puan toplayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Yılın bombası patlıyor...

Kendisindne 6 puan geride bulunan sarı lacivertliler karşısında beraberliğin dahi yettiği Aslan, kazanarak şampiyonluk kutlamalarına başlamak ve sezonu tamamlamak amacında.

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