Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Otoriteler son noktayı koydu!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:07

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Otoriteler son noktayı koydu!

Son dakika haberi: Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası maçta verilen kararlar Türkiye gündemine oturdu. Sarı lacivertlilerin 90+6'da kazandığı penaltı büyük tartışma başlattı. Gözler TFF'nin yarın Youtube kanalından yayınlayacağı VAR kayıtlarına çevrilirken, futbol otoriteleri bu pozisyona son noktayı koydu. İşte o yanıtlar ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin penaltısı doğru mu? Otoriteler son noktayı koydu!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası maçta verilen kararlar Türkiye gündemine oturdu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin penaltısı doğru mu? Otoriteler son noktayı koydu!

Sarı lacivertlilerin 90+6'da kazandığı penaltı büyük tartışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin penaltısı doğru mu? Otoriteler son noktayı koydu!

Gözler TFF'nin yarın Youtube kanalından yayınlayacağı VAR kayıtlarına çevrilirken, futbol otoriteleri bu pozisyona son noktayı koydu. İşte o yanıtlar ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin penaltısı doğru mu? Otoriteler son noktayı koydu!

Süper Lig'de önceki gün F.Bahçe'nin 90+6'da kazandığı penaltı sonrası 2-1 galip bitirdiği Kasımpaşa maçında, o penaltı pozisyonu büyük tartışma başlattı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin penaltısı doğru mu? Otoriteler son noktayı koydu!

Futbol kamuoyu, gözünü yarın saat 20.00'de TFF'nin Youtube kanalından yayınlayacağı VAR kayıtarına çevirdi.

SON DAKİKA