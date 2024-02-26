Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
09:07
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Otoriteler son noktayı koydu!
Son dakika haberi: Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası maçta verilen kararlar Türkiye gündemine oturdu. Sarı lacivertlilerin 90+6'da kazandığı penaltı büyük tartışma başlattı. Gözler TFF'nin yarın Youtube kanalından yayınlayacağı VAR kayıtlarına çevrilirken, futbol otoriteleri bu pozisyona son noktayı koydu. İşte o yanıtlar ve tüm detaylar...