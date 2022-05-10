Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:01
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
11:03
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar! En kısa sürede İstanbul'a gelecek...
Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona yeni hocayla girmek isteyen Ali Koç, Portekizli deneyimli hoca Jorge Jesus'u ikna etmiş durumda. Jorge Jesus'un teklifi kabul ettiği en kısa sürede İstanbul'a geleceği ifade edildi. Brezilya'ya dönmeyeceğini açıklayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. İşte son dakika haberinin detayları...