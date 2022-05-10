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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar! En kısa sürede İstanbul'a gelecek...
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:03

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar! En kısa sürede İstanbul'a gelecek...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona yeni hocayla girmek isteyen Ali Koç, Portekizli deneyimli hoca Jorge Jesus'u ikna etmiş durumda. Jorge Jesus'un teklifi kabul ettiği en kısa sürede İstanbul'a geleceği ifade edildi. Brezilya'ya dönmeyeceğini açıklayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü açıkladılar! En kısa sürede İstanbul’a gelecek...

İsmail Kartal'la ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Fenerbahçe'de yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'a emanet Ali Koç, yeni sezonda yabancı bir hocayla çalışmak istediklerini açıklamıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü açıkladılar! En kısa sürede İstanbul’a gelecek...

YENİ SEZONA YABANCI HOCAYLA GİRİLECEK

Jorge Jesus ve Joachim Löw ile görüşmeler gerçekleştiren Ali Koç, yeni hoca için kesenin ağzını açtı. Löw ile anlaşamayan yönetim, rotasını Jorge Jesus'a çevirmiş ve görüşmelerini hızlandırdı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü açıkladılar! En kısa sürede İstanbul’a gelecek...

F.BAHÇE'NİN YENİ HOCASINI AÇIKLADILAR

Fenerbahçe, uzun süredir gündemi meşgul eden Jorge Jesus'u resmileştirmek için artık geri sayıma geçti. Portekiz kanalı CMTV, dün flaş olarak verdiği haberde Portekizli teknik adamın sarılacivertli ekibin yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü açıkladılar! En kısa sürede İstanbul’a gelecek...

HABERE GÖRE ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberde Aralık 2021'de Benfica'dan ayrıldığından bu yana boşta olan 67 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü açıkladılar! En kısa sürede İstanbul’a gelecek...

JORGE JESUS BREZİLYA'YA DÖNMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

SIC Noticias'ta yer alan habere göre ise Brezilya'dan Portekiz'e dönen Jesus, havaalanında verdiği demeçte "Brezilya'ya geri dönmeyeceğim'' dedi.

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