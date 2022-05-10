Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü açıkladılar! En kısa sürede İstanbul’a gelecek...

YENİ SEZONA YABANCI HOCAYLA GİRİLECEK

Jorge Jesus ve Joachim Löw ile görüşmeler gerçekleştiren Ali Koç, yeni hoca için kesenin ağzını açtı. Löw ile anlaşamayan yönetim, rotasını Jorge Jesus'a çevirmiş ve görüşmelerini hızlandırdı.