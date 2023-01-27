Giriş Tarihi: 27.01.2023 13:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
13:39
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte Jesus'un yeni gözdesi...
Son dakika haberleri: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim yeni transferi bitirdi. Samet Akaydin'dan sonra savunmaya yeni bir hamle daha yapan sarı-lacivertli takımın genç yıldıza ödediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...