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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte Jesus'un yeni gözdesi...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 13:39

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte Jesus'un yeni gözdesi...

Son dakika haberleri: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim yeni transferi bitirdi. Samet Akaydin'dan sonra savunmaya yeni bir hamle daha yapan sarı-lacivertli takımın genç yıldıza ödediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’a geliyor! İşte Jesus’un yeni gözdesi...

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar hamlelerini yapmaya devam ediyor. Bu sezon Jorge Jesus'la şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’a geliyor! İşte Jesus’un yeni gözdesi...

SAMET AKAYDİN SONRASI BİR TRANSFER DAHA BİTTİ

Ara transfer dönemini Samet Akaydin hamlesiyle başlatan sarı-lacivertli takım bir transferi daha bitirdi. Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda ilerleyen yönetim bir transferi daha bitirdi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’a geliyor! İşte Jesus’un yeni gözdesi...

Jorge Jesus'un takımı daha da güçlendirmek adına istediği tranfsfer için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi yeni bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’a geliyor! İşte Jesus’un yeni gözdesi...

SOL BEKE GENÇ YILDIZ

Sezon başında sol bek için transferi yapılan Ezgjan Alioski'nin performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bir sol bek isteyip Jayden Oosterwolde isminde ısrarcı davrandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’a geliyor! İşte Jesus’un yeni gözdesi...

Sarı-lacivertiler çok çaba gösterdiği 21 yaşındaki futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. Futbolcuyla 2027 yılına kadar anlaşmaya varan Kanarya, transferi en kısa sürede resmi olarak açıklayacak.

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