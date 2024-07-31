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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...
Giriş Tarihi: 31.07.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:56

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu eleyerek 3. tura yükselen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren transferin hızlı Kanarya, bir Faslı yıldızı daha kadrosuna katmaya yakın. İtalyanlar, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve kulübüyle son pazarlıkların yapıldığını duyurdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'yu toplamda 6-4'lük skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazıdran temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille ile eşleşti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Jose Mourinho yönetiminde transferde de adımlarını atan sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli hocanın istediği yıldızları kadrosuna katmayı başardı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Son olarak rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Faslı yıldız En-Nesyri, Mourinho'nun özellikle istediği bir golcü olduğu ifade edildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

F.BAHÇE'DEN ORTA SAHAYA YILDIZ TAKVİYESİ

Orta saha transferi için de arayışlarını devam ettiren Kanarya, aradığı yıldızı İtalya'da buldu. İşte Fenerbahçe'nin bitirme aşamasına geldiği o yıldız...

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