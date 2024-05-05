Giriş Tarihi: 05.05.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
08:48
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Ferdi'nin yerine geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. İlk olarak Levent Mercan transferini bitiren Kanarya, yılın transferini bitirmek için harekete geçti. Fenerbahçe, ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...