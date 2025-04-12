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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 isim Sivasspor maçında yok...
Giriş Tarihi: 12.04.2025 20:23 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 20:23

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 isim Sivasspor maçında yok...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Kanarya'ya kritik Sivasspor maçı öncesi 4 yıldız isminden kötü haber geldi. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye kötü haber! 4 isim Sivasspor maçında yok...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü Net Global Sivasspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye kötü haber! 4 isim Sivasspor maçında yok...

LİGDE İKİNCİ SIRADA!
Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye kötü haber! 4 isim Sivasspor maçında yok...

Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye kötü haber! 4 isim Sivasspor maçında yok...

6 OYUNCU SINIRDA!
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında yer alıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye kötü haber! 4 isim Sivasspor maçında yok...

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.