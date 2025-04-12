Giriş Tarihi: 12.04.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
20:23
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 isim Sivasspor maçında yok...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Kanarya'ya kritik Sivasspor maçı öncesi 4 yıldız isminden kötü haber geldi. İşte haberin detayları...