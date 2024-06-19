Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
09:41
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye şok çalım! Nelsson'a sordu, Galatasaray'a geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon da da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Cimbom, Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği yıldız oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaştı. Yıldız isim de Victor Nelsson'a Galatasaray'ı sordu. İşte dev transfer çalımına dair tüm detayalar...