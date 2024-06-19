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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye şok çalım! Nelsson'a sordu, Galatasaray'a geliyor...
Giriş Tarihi: 19.06.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 09:41

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye şok çalım! Nelsson'a sordu, Galatasaray'a geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon da da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Cimbom, Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği yıldız oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaştı. Yıldız isim de Victor Nelsson'a Galatasaray'ı sordu. İşte dev transfer çalımına dair tüm detayalar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye şok çalım! Nelsson’a sordu, Galatasaray’a geliyor...

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye şok çalım! Nelsson’a sordu, Galatasaray’a geliyor...

Yeni sezon da da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye şok çalım! Nelsson’a sordu, Galatasaray’a geliyor...

Cimbom, Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği yıldız oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye şok çalım! Nelsson’a sordu, Galatasaray’a geliyor...

Yıldız isim de Victor Nelsson'a Galatasaray'ı sordu. İşte dev transfer çalımına dair tüm detayalar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye şok çalım! Nelsson’a sordu, Galatasaray’a geliyor...

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