Son dakika haberi: Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer döneminin son gününde yoğun şekilde mesai harcayan Siyah-Beyazlı yönetim, Arnavut 10 numaranın transferini resmen açıkladı. Kartal'ın Fernando Santos'un çok istediği bir diğer yıldızı da resmen duyurması bekleniyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...