Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
15:02
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan 2 bomba transfer birden! Resmen açıklandı | İşte Fernando Santos'un yeni yıldızları
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer döneminin son gününde yoğun şekilde mesai harcayan Siyah-Beyazlı yönetim, Arnavut 10 numaranın transferini resmen açıkladı. Kartal'ın Fernando Santos'un çok istediği bir diğer yıldızı da resmen duyurması bekleniyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...