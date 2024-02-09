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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan 2 bomba transfer birden! Resmen açıklandı | İşte Fernando Santos'un yeni yıldızları
Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 15:02

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan 2 bomba transfer birden! Resmen açıklandı | İşte Fernando Santos'un yeni yıldızları

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer döneminin son gününde yoğun şekilde mesai harcayan Siyah-Beyazlı yönetim, Arnavut 10 numaranın transferini resmen açıkladı. Kartal'ın Fernando Santos'un çok istediği bir diğer yıldızı da resmen duyurması bekleniyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 2 bomba transfer birden! Resmen açıklandı | İşte Fernando Santos’un yeni yıldızları

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer döneminin son gününde yoğun şekilde mesai harcayan Siyah-Beyazlı yönetim, Arnavut 10 numaranın transferini resmen açıkladı. Kartal'ın Fernando Santos'un çok istediği bir diğer yıldızı da resmen duyurması bekleniyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 2 bomba transfer birden! Resmen açıklandı | İşte Fernando Santos’un yeni yıldızları

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 2 bomba transfer birden! Resmen açıklandı | İşte Fernando Santos’un yeni yıldızları

KARTAL'A 5.8 MİLYON EURO'LUK SICAK PARA!

Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz gün Arçelik ile 3 yıllık forma sırt sponsorluğu için anlaşma sağlandığını duyurmuş ve bu anlaşma karşılığında yaklaşık 5.8 milyon Euro'yu kasasına koymuştu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 2 bomba transfer birden! Resmen açıklandı | İşte Fernando Santos’un yeni yıldızları

Şimdiye kadar sadece 2 transfer yapan Hasan Arat yönetimi Jonas Svensson ve Joe Worrall'ı kadrosuna kattı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 2 bomba transfer birden! Resmen açıklandı | İşte Fernando Santos’un yeni yıldızları

BEŞİKTAŞ'TAN SON GÜN HAREKATI

Ara transfer döneminde son güne girilirken Beşiktaş yönetimi takıma takviye yapmak için adeta zamanla yarışıyor.

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