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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Flaş teklif ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:08

Son dakika haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Flaş teklif ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçında lider Galatasaray evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Ara transfer döneminin sessiz takımlarından olan Cimbom, yeni sağ bekini buldu. Okan Buruk'ın ısrarla istediği yıldız oyuncu için yapılan flaş teklif de ortaya çıktı. İşte flaş transfer haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Flaş teklif ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçında lider Galatasaray, Konyaspor'u Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Son dakika haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Flaş teklif ortaya çıktı...

Zirve yarışında hata yapmayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Flaş teklif ortaya çıktı...

PERŞEMBE GÜNÜ RAKİP AJAX

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Flaş teklif ortaya çıktı...

Bu sezon hem Avrupa hem de ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Cimbom, bu serisini devam ettirmenin hedefinde.

Son dakika haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Flaş teklif ortaya çıktı...

YÖNETİM İLK TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ara transfer döneminin de başlamasıyla birlikte henüz bir transfer yapmayan yönetim, Okan Buruk'un istediği yıldız oyuncu için harekete geçti.

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