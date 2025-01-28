Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:08
Son dakika haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Flaş teklif ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçında lider Galatasaray evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Ara transfer döneminin sessiz takımlarından olan Cimbom, yeni sağ bekini buldu. Okan Buruk'ın ısrarla istediği yıldız oyuncu için yapılan flaş teklif de ortaya çıktı. İşte flaş transfer haberinin detayları...