Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
07:04
Son dakika haberi: Galatasaray'a gol makinesi! Fransa'yı salladı, geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Eksik bölgelerine takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, golcü oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Fransa'da attığı 37 golle yıldızlaşan oyuncu da Galatasaray'a gelmek istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...