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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'a gol makinesi! Fransa'yı salladı, geliyor...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:04

Son dakika haberi: Galatasaray'a gol makinesi! Fransa'yı salladı, geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Eksik bölgelerine takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, golcü oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Fransa'da attığı 37 golle yıldızlaşan oyuncu da Galatasaray'a gelmek istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’a gol makinesi! Fransa’yı salladı, geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray’a gol makinesi! Fransa’yı salladı, geliyor...

Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’a gol makinesi! Fransa’yı salladı, geliyor...

Eksik bölgelerine takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, golcü oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.

Son dakika haberi: Galatasaray’a gol makinesi! Fransa’yı salladı, geliyor...

Fransa'da attığı 37 golle yıldızlaşan oyuncu da Galatasaray'a gelmek istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’a gol makinesi! Fransa’yı salladı, geliyor...

Mauro Icardi'yi yedekleyecek bir golcü arayan Galatasaray, rotayı Fransa'ya kırdı.

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