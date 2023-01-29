Giriş Tarihi: 29.01.2023 13:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
13:21
Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'u 4-0 yenerek 10 maç üst üste kazanan Galatasaray, kulüp tarihinde de rekor kırdı. Maçın ardından Kaan Ayhan transferini açıklayan Cimbom, ara transfer döneminde ilk hamlesini yapmış oldu. Gözler şimdi de takımın yıldızlarından olan oyuncuda... Genç futbolcu için yeni bir talip daha çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...