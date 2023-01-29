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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı...
Giriş Tarihi: 29.01.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 13:21

Son dakika haberi: Galatasaray'a transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'u 4-0 yenerek 10 maç üst üste kazanan Galatasaray, kulüp tarihinde de rekor kırdı. Maçın ardından Kaan Ayhan transferini açıklayan Cimbom, ara transfer döneminde ilk hamlesini yapmış oldu. Gözler şimdi de takımın yıldızlarından olan oyuncuda... Genç futbolcu için yeni bir talip daha çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’a transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de dün deplasmanda Giresunspor'u 4-0 yenerek üst üste 10. maçını kazanan bu alanda kulüp rekorunu da kırdı. Galatasaray'ın galibiyet gollerini Mertens, Dubois, Rashica ve Yunus Akgün kaydetti.

Son dakika haberi: Galatasaray’a transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı...

Okan Buruk yönetiminde müthiş bir performans ortaya koyan Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 7'ye çıkardı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’a transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı...

G.SARAY'IN İLK HAMLESİ KAAN AYHAN OLDU

Maçın ardından Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, ara transfer döneminde ilk takviyesini yapmış oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’a transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı...

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

400 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar kiralanacak Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi var. Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro karşılığında Kaan Ayhan'ın bonservisini de alacak.

Diğer yandan Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro'yu Sassuolo'ya 4 yıla bölünmüş taksitler halinde ödeyecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’a transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı...

Sarı-kırmızılı takım yine Sassuolo'da forma giyen bir diğer milli yıldız Mert Müldür ile de transfer görüşmelerini devam ettiriyor. Galatasaray'ın bu transferi de bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.

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