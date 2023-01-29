Son dakika haberi: Galatasaray’a transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı...

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

400 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar kiralanacak Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi var. Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro karşılığında Kaan Ayhan'ın bonservisini de alacak.

Diğer yandan Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro'yu Sassuolo'ya 4 yıla bölünmüş taksitler halinde ödeyecek.