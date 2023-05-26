Giriş Tarihi: 26.05.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 23:10

Son dakika haberi: Galatasaray'da bir rüya gerçek oluyor! 2 dünya yıldızını birden duyurdular...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Galatasaray, önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ligde geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak yaşattığı hayal kırıklığının ardından hızlıca kendine gelen Aslan, kısa sürede taraftarına yeniden özelenen futbolu izletmeyi başardı. Sezonun son haftalarına girilirken gelecek sezon için çalışmalara başlayan Aslan, Süper Lig'de yılın transferini yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…