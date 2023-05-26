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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da bir rüya gerçek oluyor! 2 dünya yıldızını birden duyurdular...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 23:10

Son dakika haberi: Galatasaray'da bir rüya gerçek oluyor! 2 dünya yıldızını birden duyurdular...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Galatasaray, önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ligde geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak yaşattığı hayal kırıklığının ardından hızlıca kendine gelen Aslan, kısa sürede taraftarına yeniden özelenen futbolu izletmeyi başardı. Sezonun son haftalarına girilirken gelecek sezon için çalışmalara başlayan Aslan, Süper Lig'de yılın transferini yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir rüya gerçek oluyor! 2 dünya yıldızını birden duyurdular...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Galatasaray, önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ligde geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak yaşattığı hayal kırıklığının ardından hızlıca kendine gelen Aslan, kısa sürede taraftarına yeniden özelenen futbolu izletmeyi başardı. Sezonun son haftalarına girilirken gelecek sezon için çalışmalara başlayan Aslan, Süper Lig'de yılın transferini yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir rüya gerçek oluyor! 2 dünya yıldızını birden duyurdular...

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle başladı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da bir rüya gerçek oluyor! 2 dünya yıldızını birden duyurdular...

Okan Buruk yönetiminde kısa süre içerisinde kötü bulutlarını dağıtan sarı-kırmızılı ekip, artık şampiyonluk için gün sayıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir rüya gerçek oluyor! 2 dünya yıldızını birden duyurdular...

Son olarak evinde oynadığı maçta Sivasspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Aslan, gelecek hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir rüya gerçek oluyor! 2 dünya yıldızını birden duyurdular...

Başkent deplasmanında Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyon olacak Galatasaray, şimdiden gelecek sezon için yatırım yapmaya başladı.

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