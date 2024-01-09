Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
13:33
Son dakika haberi: Galatasaray'da şok karar! Yıldız isim geri çağrıldı...
Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, eksik bölgelere takviyeler yapmak istiyor. Arayışlarını sürdüren Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray, sezon başında kiralık olarak gönderdiği ismi geri çağırdı. İşte o isim ve tüm detaylar...