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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da şok karar! Yıldız isim geri çağrıldı...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 13:33

Son dakika haberi: Galatasaray'da şok karar! Yıldız isim geri çağrıldı...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, eksik bölgelere takviyeler yapmak istiyor. Arayışlarını sürdüren Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray, sezon başında kiralık olarak gönderdiği ismi geri çağırdı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok karar! Yıldız isim geri çağrıldı...

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok karar! Yıldız isim geri çağrıldı...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, eksik bölgelere takviyeler yapmak istiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da şok karar! Yıldız isim geri çağrıldı...

Arayışlarını sürdüren Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray, sezon başında kiralık olarak gönderdiği ismi geri çağırdı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok karar! Yıldız isim geri çağrıldı...

Trendyol Süper Lig'de 47 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe ile başa baş bir mücadele veren Galatasaray, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmanın planlarını yapıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok karar! Yıldız isim geri çağrıldı...

Sol bek ve orta sahaya bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı - kırmızılar sürpriz bir karara imza attı.

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