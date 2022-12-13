Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
13:02
Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu! Okan Buruk'tan iki yıldız için yeni formül...
Son dakika haberi: Yeni sezona Okan Buruk'la başlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezon başında gol yollarında sıkıntı yaşayan fakat son haftalarda bunu aşan Cimbom'da hücum hattı için yeni bir formül ortaya çıktı. Okan Buruk takımın 2 yıldızı için kararını verdi. Ayrıca Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı için de ısrarını devam ettiriyor. İşte son dakika haberinin detayları...