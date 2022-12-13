Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk’tan iki yıldız için yeni formül...

Fiziksel olarak daha iyi hale gelen Mauro Icardi, hem Beşiktaş hem de Başakşehir maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray'ın gol yollarındaki sıkıntısı çözen Arjantinli yıldızın bir yıl daha kiralanması için yönetim düğmeye bastı.