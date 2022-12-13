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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu! Okan Buruk'tan iki yıldız için yeni formül...
Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:02

Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu! Okan Buruk'tan iki yıldız için yeni formül...

Son dakika haberi: Yeni sezona Okan Buruk'la başlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezon başında gol yollarında sıkıntı yaşayan fakat son haftalarda bunu aşan Cimbom'da hücum hattı için yeni bir formül ortaya çıktı. Okan Buruk takımın 2 yıldızı için kararını verdi. Ayrıca Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı için de ısrarını devam ettiriyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk’tan iki yıldız için yeni formül...

Yeni sezona Okan Buruk'la şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, transfer sezonunda birçok yıldızı kadrosuna katmış ve adından söz ettirmişti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk’tan iki yıldız için yeni formül...

Son 3 haftada 3 galibiyet alan ve Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren sarı-kırmızılı takım Dünya Kupası arasına moralli gitmişti.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk’tan iki yıldız için yeni formül...

Hazırlık kampını devam ettiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket eden yönetim iki yıldız oyuncusu için şimdiden harekete geçti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk’tan iki yıldız için yeni formül...

GALATASARAY'DAN İKİ YILDIZI İÇİN YENİ FORMÜL

Transfer döneminde Mauro Icardi ve Rashica'yı kadrosuna katan Galatasaray, iki oyuncu için kararını verdi. Okan Buruk, iki yıldızı da kadroda tutmak istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transfer operasyonu! Okan Buruk’tan iki yıldız için yeni formül...

Fiziksel olarak daha iyi hale gelen Mauro Icardi, hem Beşiktaş hem de Başakşehir maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray'ın gol yollarındaki sıkıntısı çözen Arjantinli yıldızın bir yıl daha kiralanması için yönetim düğmeye bastı.

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