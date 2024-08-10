SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi çalım! Olay iddia: Icardi serbest kalabilir

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa'yı kaybettiği ezeli rakibi Beşiktaş'a tarihi bir çalım atmak üzere... Bu arada Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi'nin serbest kalabileceği iddiası ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları...