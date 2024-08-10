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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi çalım! Olay iddia: Icardi serbest kalabilir
Giriş Tarihi: 10.08.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:27

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi çalım! Olay iddia: Icardi serbest kalabilir

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa'yı kaybettiği ezeli rakibi Beşiktaş'a tarihi bir çalım atmak üzere... Bu arada Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi'nin serbest kalabileceği iddiası ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi çalım! Olay iddia: Icardi serbest kalabilir

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa'yı kaybettiği ezeli rakibi Beşiktaş'a tarihi bir çalım atmak üzere... Bu arada Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi'nin serbest kalabileceği iddiası ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi çalım! Olay iddia: Icardi serbest kalabilir

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşandığı ortaya çıktı.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi çalım! Olay iddia: Icardi serbest kalabilir

Ajansspor'un haberine göre, kulüpten 5 milyon Euro alacağı olan yıldız isim sıkıntısını başkan Dursun Özbek'e anlattı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi çalım! Olay iddia: Icardi serbest kalabilir

GALATASARAY'A İHTAR ÇEKTİ
31 yaşındaki Icardi'ye geçen hafta Sarı-Kırmızılı yönetim tarafından 1 milyon Euro ödeme yapıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi çalım! Olay iddia: Icardi serbest kalabilir

4 milyon Euro daha alacağı olan yıldız forvet avukatı vasıtasıyla kulübe ihtar çekti.

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