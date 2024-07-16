Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Oğuz Aydın sonrası...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 22:37

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Oğuz Aydın sonrası...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Yıldız isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Cimbom, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ın rövanşını almaya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Oğuz Aydın sonrası...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Oğuz Aydın sonrası...

Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Oğuz Aydın sonrası...

Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kamp yapan Cimbom, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Oğuz Aydın sonrası...

Linz'deki Raiffeisen Arena'da yapılan müsabakaya Galatasaray; Batuhan Şen, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'iyle başladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Oğuz Aydın sonrası...

Fortuna Düsseldorf, 22. dakikada Emmanuel Iyoha, 25. dakikada ise Jona Niemiec'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 35. dakikasında Kerem Demirbay'ın ayağından gelen golle farkı 1'e indiren Galatasaray, devre arasına 2-1 geride girdi.

SON DAKİKA