Son dakika haberi: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Oğuz Aydın sonrası...

Giriş Tarihi: 16.07.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
22:37
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Yıldız isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Cimbom, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ın rövanşını almaya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...