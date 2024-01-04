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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi! Felipe Melo da ona referans oldu...
Giriş Tarihi: 04.01.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 15:36

Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi! Felipe Melo da ona referans oldu...

Son dakika haberi: Bu sezon ligde şampiyonluğa oynayan Galatasaray, ara transfer dönemine günler kala hareketli saatler yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ni 3. tamamlayan ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Cimbom, kadrosuna yeni takviyeler yapmak için kolları sıvadı. Aslan, Milan'ın da peşinde olduğu genç yıldız için görüşme yapacak. Aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo da genç yıldıza transfer için referans oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! Felipe Melo da ona referans oldu...

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! Felipe Melo da ona referans oldu...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! Felipe Melo da ona referans oldu...

Kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçen yönetim, Okan Buruk'un da onayıyla birlikte kolları sıvadı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! Felipe Melo da ona referans oldu...

Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler olarak öne çıkan Ndombele, Angelino ve Sergio Oliveira gibi isimlerin yerine gelecek oyuncular için harekete geçmeye başladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan sürpriz transfer girişimi! Felipe Melo da ona referans oldu...

TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Cimbom, Sparta Prag maçı öncesi transferlerini gerçekleştirmek istiyor.

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