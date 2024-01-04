Giriş Tarihi: 04.01.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
15:36
Son dakika haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer girişimi! Felipe Melo da ona referans oldu...
Son dakika haberi: Bu sezon ligde şampiyonluğa oynayan Galatasaray, ara transfer dönemine günler kala hareketli saatler yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ni 3. tamamlayan ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Cimbom, kadrosuna yeni takviyeler yapmak için kolları sıvadı. Aslan, Milan'ın da peşinde olduğu genç yıldız için görüşme yapacak. Aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo da genç yıldıza transfer için referans oldu. İşte son dakika haberinin detayları...