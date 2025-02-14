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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ağır eleştiri: "Bu bir ihanettir"
Giriş Tarihi: 14.02.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 07:11

Son dakika haberi: Galatasaray'ın AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ağır eleştiri: "Bu bir ihanettir"

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olarak turu zora soktu. Mücadelenin 51. dakikasında 10 kişi kalan sarı kırmızılı takım, rakibine üstünlük kurmakta bir hayli zorlandı. Sabah Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte yazarların o sözleri...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ağır eleştiri: Bu bir ihanettir

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ağır eleştiri: Bu bir ihanettir

Sarı kırmızılı takım, 20 Şubat'ta oynanacak rövanş maçı öncesi turu bir hayli zora soktu.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ağır eleştiri: Bu bir ihanettir

Karşılaşmanın 51. dakikasında Kaan Ayhan'ın kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından farklı mağlubiyeti önleyemeyen Okan Buruk'un öğrencileri, beklentilerin uzağında kaldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ağır eleştiri: Bu bir ihanettir

Galatasaray'ın Hollanda ekibi karşısında aldığı bu mağlubiyeti Sabah Spor yazarları değerlendirdi. İşte yazarların tüm yorumları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ağır eleştiri: Bu bir ihanettir

"DÜĞMELERİ İLİKLEYEMEZ"

LEVENT TÜZEMEN: İstanbul'da mucize olur mu bilemem ama Galatasaray, Avrupa defterini Hollanda'da kapattı. Kaybetmek futbolun içinde var. Ancak teslimiyetçi olmak Galatasaraylı oyunculara yakışmadı. AZ Alkmaar maçı öncesi Okan Buruk'un elinde derin bir kadro yoktu. Ama Hollanda takımının oyunu hakkında elde bir röntgen vardı.

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