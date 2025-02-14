Giriş Tarihi: 14.02.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
07:11
Son dakika haberi: Galatasaray'ın AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ağır eleştiri: "Bu bir ihanettir"
Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olarak turu zora soktu. Mücadelenin 51. dakikasında 10 kişi kalan sarı kırmızılı takım, rakibine üstünlük kurmakta bir hayli zorlandı. Sabah Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte yazarların o sözleri...