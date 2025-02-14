Son dakika haberi: Galatasaray'ın AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası ağır eleştiri: "Bu bir ihanettir"

"DÜĞMELERİ İLİKLEYEMEZ"

LEVENT TÜZEMEN: İstanbul'da mucize olur mu bilemem ama Galatasaray, Avrupa defterini Hollanda'da kapattı. Kaybetmek futbolun içinde var. Ancak teslimiyetçi olmak Galatasaraylı oyunculara yakışmadı. AZ Alkmaar maçı öncesi Okan Buruk'un elinde derin bir kadro yoktu. Ama Hollanda takımının oyunu hakkında elde bir röntgen vardı.