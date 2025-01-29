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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın Osimhen teklifini duyurdular! İşte Napoli'nin cevabı...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:13

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Osimhen teklifini duyurdular! İşte Napoli'nin cevabı...

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da Nijeryalı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in bonservisi almak için Napoli ile temas halindeydi Bu transfer için kaynak arayan Cimbom planlamasını tamamladı. İtalyan basınında geçen haberlere göre sarı-kırmızılılar, Nijeryalı santrfor için transfer teklifini yaptı. İşte çarpıcı görüşmenin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Osimhen teklifini duyurdular! İşte Napoli’nin cevabı...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Osimhen teklifini duyurdular! İşte Napoli’nin cevabı...

Sarı-kırmızılı ekip bir yandan kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan sezon başında kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için hesaplarını yapıyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın Osimhen teklifini duyurdular! İşte Napoli’nin cevabı...

Bir süredir Nijeryalı yıldız için kaynak arayışında olan Galatasaray planlamasını yaptı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Osimhen teklifini duyurdular! İşte Napoli’nin cevabı...

İTALYANLAR DUYURDU

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Sarı-kırmızılılar Osimhen'in için resmi teklifini iletti.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Osimhen teklifini duyurdular! İşte Napoli’nin cevabı...

Cimbom kendisine özel olan anlaşmayla 75 milyon euro'luk rakamı biraz daha aşağı çekerek İtalyan ekibine yaklaşık 65 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

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