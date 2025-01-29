Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
12:13
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Osimhen teklifini duyurdular! İşte Napoli'nin cevabı...
Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da Nijeryalı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in bonservisi almak için Napoli ile temas halindeydi Bu transfer için kaynak arayan Cimbom planlamasını tamamladı. İtalyan basınında geçen haberlere göre sarı-kırmızılılar, Nijeryalı santrfor için transfer teklifini yaptı. İşte çarpıcı görüşmenin detayları...