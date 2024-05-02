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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:18

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden ve bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda performansıyla göz dolduran oyunculara ilgiler devam ediyor. Sacha Boey'in Bayern Münih'e rekor transferi sonrası bir yıldız için daha bombayı patlattılar. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu da Boey'in yanına gidiyor. İşte rekor bonservis ve o takım...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Sacha Boey’in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden ve bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Sacha Boey’in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Sarı kırmızılılarda performansıyla göz dolduran oyunculara ilgiler devam ediyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Sacha Boey’in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Sacha Boey'in Bayern Münih'e rekor transferi sonrası bir yıldız için daha bombayı patlattılar.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Sacha Boey’in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu da Boey'in yanına gidiyor. İşte rekor bonservis ve o takım...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Sacha Boey’in yanına gidiyor! Rekor bonservis...

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