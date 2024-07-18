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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 21:42

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferleri yetiştirmek için gaza bastı. Transfer operasyonları devam ederken, Cimbom'un yıldızına şok bir haber geldi. Arda Güler ile kıyaslanan oyuncu kulüpsüz kaldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferleri yetiştirmek için gaza bastı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu...

Transfer operasyonları devam ederken, Cimbom'un yıldızına şok bir haber geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu...

Arda Güler ile kıyaslanan oyuncu kulüpsüz kaldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızına büyük şok! Arda Güler ile kıyaslanıyordu...

İDOL HALİNE GELDİ

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, özellikle Türkiye'deki genç futbolcuların örnek aldığı bir figür haline geldi. 19 yaşındaki süper solak, adeta bir ikon oldu.

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