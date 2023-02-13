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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaraylı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözler! "Türkiye'deki empati beni şaşırttı"
Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:46

Son dakika haberi: Galatasaraylı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözler! "Türkiye'deki empati beni şaşırttı"

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından bölgedeki yaralar sarılmaya devam ediyor. Sezon başında Galatasaray'a gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan İspanyol antrenör Ismael Garcia Gomez, deprem sonrası duygularını ve şaşkınlığını dile getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Galatasaraylı Ismael Garcia Gomez’den deprem sözler! Türkiye’deki empati beni şaşırttı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli gerçekleşen iki yıkıcı deprem tam 10 şehrimizde büyük bir yıkıma sebep oldu. Yaşanan depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaşmış durumda.

Son dakika haberi: Galatasaraylı Ismael Garcia Gomez’den deprem sözler! Türkiye’deki empati beni şaşırttı

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan Türkiye tek yumruk haline gelelere yarları sarıyor. Depremden sonra tüm spor dünyası da bölgeye yardım kampanyaları düzenliyor.

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Son dakika haberi: Galatasaraylı Ismael Garcia Gomez’den deprem sözler! Türkiye’deki empati beni şaşırttı

Galatasaray'a sezon başına gelen ve Okan Buruk'un yardımcılığını yapana İspanyol hoca Ismael Garcia Gomez, depremin ardından duygularını aktardı.

Son dakika haberi: Galatasaraylı Ismael Garcia Gomez’den deprem sözler! Türkiye’deki empati beni şaşırttı

"HABERLERE BAKINCA FELAKETİN FARKINA VARDIM"

Gomez şunları söyledi: "Sarsıntı İstanbul'a ulaşmadı, deprem bizi hiç etkilemedi ama herkes endişeli. Pazar günü maçımızı oynadık, gönül rahatlığıyla yattım ama uyandığımda telefonum mesaj doluydu. Haberlere bakınca felaketin farkına vardım. Kar yağarken birçok insanın evlerini kaybetmesi ve sokaklarda hayatta kalması talihsiz bir durum" dedi.

Son dakika haberi: Galatasaraylı Ismael Garcia Gomez’den deprem sözler! Türkiye’deki empati beni şaşırttı

"TÜRKİYE'DEKİ EMPATI BENİ ŞAŞIRTTI"

İspanyol teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "G.Saray depremzedelere yöneldi ve yüklü miktarda insani yardım gönderdi. Pek çok futbolcu ve personel, hem maddi hem de yardımın hazırlanması ve gönderilmesine yardımcı oldu."

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