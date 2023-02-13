"TÜRKİYE'DEKİ EMPATI BENİ ŞAŞIRTTI"

İspanyol teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "G.Saray depremzedelere yöneldi ve yüklü miktarda insani yardım gönderdi. Pek çok futbolcu ve personel, hem maddi hem de yardımın hazırlanması ve gönderilmesine yardımcı oldu."