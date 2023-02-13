Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
11:46
Son dakika haberi: Galatasaraylı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözler! "Türkiye'deki empati beni şaşırttı"
Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından bölgedeki yaralar sarılmaya devam ediyor. Sezon başında Galatasaray'a gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan İspanyol antrenör Ismael Garcia Gomez, deprem sonrası duygularını ve şaşkınlığını dile getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...