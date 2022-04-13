Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 15:43

Son dakika haberi: Galatasaraylı yıldıza 5 talip birden! Beşiktaş ve Trabzonspor derken...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Seçilecek olan yeni başkan ve gelecek olan yeni teknik direktör ile birlikte gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak ve bu doğrultuda transfer yapacak. Transfer arayışları devam ederken kadrodaki oyunculara da talipler çıkıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna 5 Avrupa kulübünün talip olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...