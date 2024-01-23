Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçeli yıldızlar için şok sözler! "Beceriksiz"

Ligde her hafta sürprizler oluyor. Fenerbahçe kimsenin beklemediği bir şekilde Samsunspor ile berabere kaldı. Galatasaray ise Trabzonspor'u 5-1 yendi. Bu tablo bize neyi gösteriyor? Bu sürprizler hep olur mu?

LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor galibiyetiyle Galatasaray fabrika ayarlarına geri döndü. Yılan hikâyesine dönen sol bek konusu Kaan Ayhan ile çözüldü. İcardi, geri dönerek Okan Hoca'nın elini güçlendirdi. Kerem Demirbay'ın oyun liderliği Mertens'i rahatlattı. Ben G.Saray için "5 maçta alacağı 15 puan zirve yolunu açar" demiştim. Bunu yapabilecek kadro yapısını Okan Buruk yakaladı. G.Saray, şampiyonluk rayına oturduğu gibi ritmini de buldu.