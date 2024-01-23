Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
10:09
Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçeli yıldızlar için şok sözler! "Beceriksiz"
Son dakika haberi: Süper Lig'de 22. hafta maçları bugünkü maçlarla başlıyor. SABAH Spor yazarları, iki ezeli rakibin zirvede yeniden puan puana geldiği haftayı ve kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Hafta sonu Fenerbahçe, Samsunspor karşısında puan kaybı yaşarken, Galatasaray ise zorlu Trabzonspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Usta yazar Gürcan Bilgiç, Fenerbahçeli oyuncular için çarpıcı sözler söyledi. İşte yazarları o eleştirileri...