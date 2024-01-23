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Haberler Galeri Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçeli yıldızlar için şok sözler! "Beceriksiz"
Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 10:09

Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçeli yıldızlar için şok sözler! "Beceriksiz"

Son dakika haberi: Süper Lig'de 22. hafta maçları bugünkü maçlarla başlıyor. SABAH Spor yazarları, iki ezeli rakibin zirvede yeniden puan puana geldiği haftayı ve kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Hafta sonu Fenerbahçe, Samsunspor karşısında puan kaybı yaşarken, Galatasaray ise zorlu Trabzonspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Usta yazar Gürcan Bilgiç, Fenerbahçeli oyuncular için çarpıcı sözler söyledi. İşte yazarları o eleştirileri...

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Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçeli yıldızlar için şok sözler! Beceriksiz

Trendyol Süper Lig'de 21. haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe ile Galatasaray 54 puanla zirveyi paylaşıyor. Fenerbahçe, son maçında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray zorlu Trabzonspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçeli yıldızlar için şok sözler! Beceriksiz

SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk iki ezeli rakibin zirvede yeniden puan puana geldiği haftayı ve kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

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Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçeli yıldızlar için şok sözler! Beceriksiz

Ligde her hafta sürprizler oluyor. Fenerbahçe kimsenin beklemediği bir şekilde Samsunspor ile berabere kaldı. Galatasaray ise Trabzonspor'u 5-1 yendi. Bu tablo bize neyi gösteriyor? Bu sürprizler hep olur mu?

LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor galibiyetiyle Galatasaray fabrika ayarlarına geri döndü. Yılan hikâyesine dönen sol bek konusu Kaan Ayhan ile çözüldü. İcardi, geri dönerek Okan Hoca'nın elini güçlendirdi. Kerem Demirbay'ın oyun liderliği Mertens'i rahatlattı. Ben G.Saray için "5 maçta alacağı 15 puan zirve yolunu açar" demiştim. Bunu yapabilecek kadro yapısını Okan Buruk yakaladı. G.Saray, şampiyonluk rayına oturduğu gibi ritmini de buldu.

Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçeli yıldızlar için şok sözler! Beceriksiz

BÜLENT TİMURLENK: Siz hiç sürpriz skorların olmadığı bir sezon izlediniz mi? Giresun geçen sezon Galatasaray'ı ve F.Bahçe'yi İstanbul'da yenip küme düştü. İki takımın da ligdeki gidişatı, 'şampiyonu derbiler belirler' havasını getirmişti. Sonuçta her maç 3 puan. Lig, kupa ve şubat-mart ayında Avrupa sınavlarıyla yoğun bir fikstür var. Sakatlıkları ve cezalıları bugünden öngöremeyeceğimize göre uzun vadeli tahmin yapmak mümkün değil. Transfer kapandıktan sonra elindeki kadroyu en efektif kullanan, rakip analizi doğru yapıp oyuna müdahaleleriyle etkili olan teknik adam, takımını önde tutar.

Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçeli yıldızlar için şok sözler! Beceriksiz

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe ile Galatasaray, kadro kalitesi açısından diğer takımlara karşı çok farklı bir şekilde önde ama bu demek değildir ki bu iki ekip her maçını kazanacak. Zaten genelde de 3 puanı alıyorlar. Mutlaka arada da beklenmeyen puan kayıpları olacaktır. Bu çok fazla olmaz ama kim bundan kârlı, kim zararlı çıkacak sezon sonu görürüz.

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