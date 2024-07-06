Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
11:16
Son dakika haberi: Hollanda'ya Avusturya tarifesi! A Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu | Kenan yerine sürpriz isim...
Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, bugün EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin'de oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak olan karşılaşma öncesinde Vincenzo Montella'nın nasıl bir taktik anlayışla çıkacağı merak ediliyor. Merih Demiral, verilen skandal karar sebebiyle bugün forma giyemeyecek. İşte Hollanda-Türkiye maçı öncesi Montella'nın muhtemel 11'i ve sürpriz tercih...