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Haberler Galeri Son dakika haberi: Hollanda'ya Avusturya tarifesi! A Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu | Kenan yerine sürpriz isim...
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 11:16

Son dakika haberi: Hollanda'ya Avusturya tarifesi! A Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu | Kenan yerine sürpriz isim...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, bugün EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin'de oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak olan karşılaşma öncesinde Vincenzo Montella'nın nasıl bir taktik anlayışla çıkacağı merak ediliyor. Merih Demiral, verilen skandal karar sebebiyle bugün forma giyemeyecek. İşte Hollanda-Türkiye maçı öncesi Montella'nın muhtemel 11'i ve sürpriz tercih...

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Son dakika haberi: Hollanda’ya Avusturya tarifesi! A Milli Takım’ın muhtemel 11’i belli oldu | Kenan yerine sürpriz isim...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Türkiye bugün Hollanda ile tarihi bir sınava çıkıyor. Grup aşamasında Çekya ve Gürcistan'ı devirip Portekiz'e mağlup olan Türkiye, son 16 turunda ise Avusturya'yı 2-1'le geçerek çeyrek finale yükseldi.

Son dakika haberi: Hollanda’ya Avusturya tarifesi! A Milli Takım’ın muhtemel 11’i belli oldu | Kenan yerine sürpriz isim...

Hollanda ise D Grubu'nda Polonya'yı yenip Avusturya'ya yenilirken Fransa ile 0-0 berabere kalarak çıkıp ardından Romanya'yı 3-0 devirdi.

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Son dakika haberi: Hollanda’ya Avusturya tarifesi! A Milli Takım’ın muhtemel 11’i belli oldu | Kenan yerine sürpriz isim...

İki ülke 1958'de ilk kez birbirine rakip olurken toplamda 14 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazanırken 4 maç berabere sona erdi.

Son dakika haberi: Hollanda’ya Avusturya tarifesi! A Milli Takım’ın muhtemel 11’i belli oldu | Kenan yerine sürpriz isim...

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

Son dakika haberi: Hollanda’ya Avusturya tarifesi! A Milli Takım’ın muhtemel 11’i belli oldu | Kenan yerine sürpriz isim...

İKİ MAÇTA 13 GOL ATILDI

İki takım arasında oynanan son iki karşılaşmada toplam 13 gol atıldı. Mart 2021'de Türkiye 4-2 kazanırken Eylül 2021'de ise 6-1 ile Hollanda gülen taraf oldu.

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