Son dakika haberi: Hollanda’ya Avusturya tarifesi! A Milli Takım’ın muhtemel 11’i belli oldu | Kenan yerine sürpriz isim...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Türkiye bugün Hollanda ile tarihi bir sınava çıkıyor. Grup aşamasında Çekya ve Gürcistan'ı devirip Portekiz'e mağlup olan Türkiye, son 16 turunda ise Avusturya'yı 2-1'le geçerek çeyrek finale yükseldi.