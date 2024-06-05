Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:44
Son dakika haberi: İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Ve anlaşma sağlandı...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah beyazlılarda gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Birçok isim gündeme gelirken, Kartal'ın yeni hocası belli oldu. Beşiktaş, hafta sonu gelmeden yeni hocasını açıklamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...