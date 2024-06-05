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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Ve anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:44

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Ve anlaşma sağlandı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah beyazlılarda gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Birçok isim gündeme gelirken, Kartal'ın yeni hocası belli oldu. Beşiktaş, hafta sonu gelmeden yeni hocasını açıklamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni hocası! Ve anlaşma sağlandı...

Trendyol Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni hocası! Ve anlaşma sağlandı...

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah beyazlılarda gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi.

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Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni hocası! Ve anlaşma sağlandı...

Birçok isim gündeme gelirken, Kartal'ın yeni hocası belli oldu.

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni hocası! Ve anlaşma sağlandı...

Beşiktaş, hafta sonu gelmeden yeni hocasını açıklamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni hocası! Ve anlaşma sağlandı...

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışında son düzlüğe girildi.

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