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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! Bruno Genesio derken dünya futbol efsanesi...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 18:02

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! Bruno Genesio derken dünya futbol efsanesi...

Son dakika haberi: Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçlarla beraber liderlik yarışından bir hayli uzaklaşmıştı. Rıza Çalımbay'ın ardından yeni teknik direktör arayışlarını devam ettiren siyah-beyazlı takım için Bruno Genesio'nun ardından efsane bir isim gündeme geldi. İşte son dakika Beşiktaş yeni teknik direktörü haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü! Bruno Genesio derken dünya futbol efsanesi...

Son dakika haberi: Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçlarla beraber liderlik yarışından bir hayli uzaklaşmıştı. Rıza Çalımbay'ın ardından yeni teknik direktör arayışlarını devam ettiren siyah-beyazlı takım için Bruno Genesio'nun ardından efsane bir isim gündeme geldi. İşte son dakika Beşiktaş yeni teknik direktörü haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü! Bruno Genesio derken dünya futbol efsanesi...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon parlak bir dönem geçirmeyen Beşiktaş, Şenol Güneş ile birlikte yıla şampiyonluk parolası ile başladı.

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Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü! Bruno Genesio derken dünya futbol efsanesi...

Aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takım, iki kulvarda birden büyük başarılar hedefliyordu.

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü! Bruno Genesio derken dünya futbol efsanesi...

Ancak Kartal, tecrübeli çalıştırıcı ile son alınan art arda kötü sonuçların ardından yolları ayırma kararı almıştı.

Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü! Bruno Genesio derken dünya futbol efsanesi...

Ardından takımı Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'a emanet eden Beşiktaş, ligdeki kötü sonuçların yanı sıra Avrupa'ya da havlu atmıştı.

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