Giriş Tarihi: 02.01.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
18:02
Son dakika haberi: İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü! Bruno Genesio derken dünya futbol efsanesi...
Son dakika haberi: Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçlarla beraber liderlik yarışından bir hayli uzaklaşmıştı. Rıza Çalımbay'ın ardından yeni teknik direktör arayışlarını devam ettiren siyah-beyazlı takım için Bruno Genesio'nun ardından efsane bir isim gündeme geldi. İşte son dakika Beşiktaş yeni teknik direktörü haberinin tüm detayları...