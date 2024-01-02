Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü! Bruno Genesio derken dünya futbol efsanesi...

Son dakika haberi: Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçlarla beraber liderlik yarışından bir hayli uzaklaşmıştı. Rıza Çalımbay'ın ardından yeni teknik direktör arayışlarını devam ettiren siyah-beyazlı takım için Bruno Genesio'nun ardından efsane bir isim gündeme geldi. İşte son dakika Beşiktaş yeni teknik direktörü haberinin tüm detayları...