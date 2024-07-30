Giriş Tarihi: 30.07.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
09:41
Son dakika haberi: İşte Fenerbahçe'nin son transferi! Dünya yıldızını böyle duyurdular...
Son dakika haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transfere doymak bilmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Kanarya, bir dünya yıldızı için daha devreye girdi. İngiliz basını yıldız oyuncuyu böyle duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...