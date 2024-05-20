Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
11:42
Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın ilk bombası! Derbiyi tribünde izledi...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, şampiyon olmak için son haftayı beklerken, transfer bombası patladı. Cimbom'un gündemine gelen yıldız oyuncu, dev derbi maçını tribünlerden takip etti. Bu görüntü sonrası, transfer iddiaları gündeme geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...