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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın ilk bombası! Derbiyi tribünde izledi...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:42

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın ilk bombası! Derbiyi tribünde izledi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, şampiyon olmak için son haftayı beklerken, transfer bombası patladı. Cimbom'un gündemine gelen yıldız oyuncu, dev derbi maçını tribünlerden takip etti. Bu görüntü sonrası, transfer iddiaları gündeme geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk bombası! Derbiyi tribünde izledi...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, şampiyon olmak için son haftayı beklerken, transfer bombası patladı.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk bombası! Derbiyi tribünde izledi...

Cimbom'un gündemine gelen yıldız oyuncu, dev derbi maçını tribünlerden takip etti. Bu görüntü sonrası, transfer iddiaları gündeme geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk bombası! Derbiyi tribünde izledi...

ASLANTEPE REKOR KIRDI

Bu sezon iç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için binlerce talep gelince sarı-kırmızılı kulüp görevlileri, çareyi telefonlarını kapatmakta buldu.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk bombası! Derbiyi tribünde izledi...

RAMS Park'ta dün 53 binden fazla kişi vardı. Konuk Fenerbahçe taraftarı da 2 bin 400 kişilik deplasman tribününü tamamen doldurdu.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın ilk bombası! Derbiyi tribünde izledi...

Kulüp hem sınırlı sayıdaki bilet satışı hem de devreden koltuklardan 20 milyon TL'nin üzerinde gelir elde etti.

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