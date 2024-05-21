Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
11:25
Son dakika haberi: İşte Mourinho'nun yeni adresi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in bitimine 1 hafta kalırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İki ezeli rakip, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgilendiğini açıklamıştı. Bu açıklamalar sonrası başarılı teknik adam ile ilgili bomba bir iddia ortaya ayıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da takımın başına getirmeyi planladığı Mourinho'nun yeni adresi böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...