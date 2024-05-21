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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte Mourinho'nun yeni adresi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:25

Son dakika haberi: İşte Mourinho'nun yeni adresi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in bitimine 1 hafta kalırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İki ezeli rakip, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgilendiğini açıklamıştı. Bu açıklamalar sonrası başarılı teknik adam ile ilgili bomba bir iddia ortaya ayıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da takımın başına getirmeyi planladığı Mourinho'nun yeni adresi böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: İşte Mourinho’nun yeni adresi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Trendyol Süper Lig'in bitimine 1 hafta kalırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: İşte Mourinho’nun yeni adresi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

İki ezeli rakip, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgilendiğini açıklamıştı.

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Son dakika haberi: İşte Mourinho’nun yeni adresi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Bu açıklamalar sonrası başarılı teknik adam ile ilgili bomba bir iddia ortaya ayıldı.

Son dakika haberi: İşte Mourinho’nun yeni adresi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da takımın başına getirmeyi planladığı Mourinho'nun yeni adresi böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: İşte Mourinho’nun yeni adresi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgileniyor.

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