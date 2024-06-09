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Haberler Galeri Son dakika haberi: Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi...
Giriş Tarihi: 09.06.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 15:29

Son dakika haberi: Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımın başına geçmesiyle, yeni sezon çalışmaları başladı. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kanarya, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına da başladı. Ünlü teknik adam, keşfettiği yıldız oyuncuyu transfer etmek için yönetime talimat verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe’den yılın transferi...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe’den yılın transferi...

Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımın başına geçmesiyle, yeni sezon çalışmaları başladı.

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Son dakika haberi: Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe’den yılın transferi...

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kanarya, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına da başladı.

Son dakika haberi: Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe’den yılın transferi...

Ünlü teknik adam, keşfettiği yıldız oyuncuyu transfer etmek için yönetime talimat verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe’den yılın transferi...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Jose Mourinho yönetiminde çalışmalara tam gaz devam ediyor.

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