Son dakika haberi: Kylian Mbappe rekor bonservisle transfer oluyor! Yeni takımına atacağı imzayla Neymar ve Ronaldo’yu tarihe gömecek

Son dakika haberi... Fransa Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na damga vuran ve altın ayakkabı ödülünü kazanan Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıyor. İtalyan basını, Fransız yıldızın yeni takımını açıklarken, bu transferin tarihe geçecek bir bonservisle biteceğini de öne sürdü. Haberde verilen rakam doğru çıkarsa Mbappe, 222 milyon Euro'luk Neymar ve 117 milyon Euro'luk Ronaldo'nun transfer rekorlarını tarihe gömecek. İşte son dakika haberinin detayları...