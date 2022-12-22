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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kylian Mbappe rekor bonservisle transfer oluyor! Yeni takımına atacağı imzayla Neymar ve Ronaldo'yu tarihe gömecek
Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 15:07

Son dakika haberi: Kylian Mbappe rekor bonservisle transfer oluyor! Yeni takımına atacağı imzayla Neymar ve Ronaldo'yu tarihe gömecek

Son dakika haberi... Fransa Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na damga vuran ve altın ayakkabı ödülünü kazanan Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıyor. İtalyan basını, Fransız yıldızın yeni takımını açıklarken, bu transferin tarihe geçecek bir bonservisle biteceğini de öne sürdü. Haberde verilen rakam doğru çıkarsa Mbappe, 222 milyon Euro'luk Neymar ve 117 milyon Euro'luk Ronaldo'nun transfer rekorlarını tarihe gömecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Kylian Mbappe rekor bonservisle transfer oluyor! Yeni takımına atacağı imzayla Neymar ve Ronaldo’yu tarihe gömecek

Son dakika haberi... Fransa Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na damga vuran ve altın ayakkabı ödülünü kazanan Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıyor. İtalyan basını, Fransız yıldızın yeni takımını açıklarken, bu transferin tarihe geçecek bir bonservisle biteceğini de öne sürdü. Haberde verilen rakam doğru çıkarsa Mbappe, 222 milyon Euro'luk Neymar ve 117 milyon Euro'luk Ronaldo'nun transfer rekorlarını tarihe gömecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Kylian Mbappe rekor bonservisle transfer oluyor! Yeni takımına atacağı imzayla Neymar ve Ronaldo’yu tarihe gömecek

2022 Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'da Kylian Mbappe 7 maçta 8 gol, 2 asistlik performansla turnuvaya damga vurmuş ve altın ayakkabı ödülünün de sahibi olmuştu.

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Son dakika haberi: Kylian Mbappe rekor bonservisle transfer oluyor! Yeni takımına atacağı imzayla Neymar ve Ronaldo’yu tarihe gömecek

SOYUNMA ODASINDA ARJANTİN'E HAKARET ETMİŞTİ

Mbappe, 2-0 geride girdikleri Arjantin maçının devre arasında takım arkadaşlarını motive etmek için "Böyle oynarsak asla kazanamayız. Ya salakça oynamalarına izin vereceğiz ya da sahaya çıkıp onlara mücadelemizle cevap vereceğiz. Bu bir Dünya Kupası finali" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberi: Kylian Mbappe rekor bonservisle transfer oluyor! Yeni takımına atacağı imzayla Neymar ve Ronaldo’yu tarihe gömecek

Katar'daki tarihi finalde maç içerisinde Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasındaki karşılıklı meydan okuma hareketleri de gündeme oturmuştu.

Son dakika haberi: Kylian Mbappe rekor bonservisle transfer oluyor! Yeni takımına atacağı imzayla Neymar ve Ronaldo’yu tarihe gömecek

MESSI İLE SÖZLEŞME UZATILIYOR

Sosyal medyada Mbappe'nin artık Messi'yle oynamak istemeyeceği iddia edilse de PSG yönetiminin, Arjantinli yıldızla 1 yıllık daha sözleşme yenilemeyi planladığı ortaya çıktı.

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