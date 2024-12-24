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Haberler Galeri Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Fenerbahçe yönetimi için bomba ifadeler! "Mourinho'yu ilk günden..."
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:41

Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Fenerbahçe yönetimi için bomba ifadeler! "Mourinho'yu ilk günden..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 17. haftayı geride bıraktık ve sezonun ilk yarısı sona erdi. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı. SABAH Spor'un usta yazarları, Fenerbahçe yönetimi - Mourinho - taraftar üçgeninde yaşananları ve Talisca transferinin nokta atışı olup olmadığı yönündeki görüşlerini kaleme aldı. Mourinho ve yönetimi eleştiren duayen isimler çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Fenerbahçe yönetimi için bomba ifadeler! Mourinho’yu ilk günden...

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. Galatasaray namağlup bir şekilde yoluna devam ederken, Fenerbahçe ile puan farkı da 8'e yükseldi. SABAH Spor'un usta yazarları, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, Fenerbahçe yönetimi - Mourinho - taraftar üçgeninde yaşananları kaleme aldı. Mourinho ve yönetimi eleştiren duayen isimler aynı zamanda Talisca transferine yönelik de çarpıcı yorumlar yaptı.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Fenerbahçe yönetimi için bomba ifadeler! Mourinho’yu ilk günden...

MURAT ÖZBOSTAN: Jose Mourinho, ilk defa taraftarın tepkisini gördü. Portekizli teknik adam için "Keşke gitse" diyenler de var, "Kalsın" diyen de... F.Bahçe yönetimi ne yapmalı?

"YOLLARIN AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Yolların ayrılacağını düşünmüyorum. Şu aşamada yeni bir teknik direktör gelip ne yapacak? Teknik açıdan F.Bahçe'nin niye çok puan kaybettiğini açıklamak istiyorum. Takımın fizik kondisyonu yetersiz. İki tane çok önemli santrfor var. Biri 38 yaşında ama çok gayretli ve kalitesi tartışılmaz. Diğeri de En-Nesyri… Bunlardan istenen verimi almak için kanat forvetleri çok önemli.

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Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Fenerbahçe yönetimi için bomba ifadeler! Mourinho’yu ilk günden...

Ama F.Bahçe'de şu anda sakatlanan Oğuz'dan başka etkili kanat forveti yok. O da 12. maçtan sonra keşfedildi! Yürüyerek oynayan, çalım atamayan Tadic'ten günümüzde kanat forveti olur mu? Eyüp maçında bir tarafta hazır olmayan İrfan Can, diğer tarafta Tadic, Fred yürüyor. Bu şablonda santrforlar ne yapsın?

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Fenerbahçe yönetimi için bomba ifadeler! Mourinho’yu ilk günden...

"YÖNETİM, MOURINHO'YU İLK GÜNEN SAVAŞIN İÇİNE SÜRDÜ"

LEVENT TÜZEMEN: Başkan Sayın Ali Koç camiaya ve taraftara, "Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" demişti. Mourinho bunun ilk adımıydı. Ancak yapılan transferler bence takım uyumunun sağlanmasına yetmedi. Yönetim, G.Saray'a öyle bir kafayı takmış ki daha ilk günden Mourinho'yu bu savaşın içine sürdüler.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den Fenerbahçe yönetimi için bomba ifadeler! Mourinho’yu ilk günden...

Portekizli hoca, sağa sola laf yetiştirmekten takıma odaklanamadı. Şimdi taraftarlar 'Gitsin' diyor. Başkan Koç, Mourinho ile görüşüp, "Mutlu musun? Huzurun yerinde mi? Sıkıntın var mı?" diye sormalı. Portekizli hocanın vereceği cevap, F.Bahçe'de kalıp kalmayacağını belirler.

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