Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
09:41
Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Fenerbahçe yönetimi için bomba ifadeler! "Mourinho'yu ilk günden..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 17. haftayı geride bıraktık ve sezonun ilk yarısı sona erdi. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı. SABAH Spor'un usta yazarları, Fenerbahçe yönetimi - Mourinho - taraftar üçgeninde yaşananları ve Talisca transferinin nokta atışı olup olmadığı yönündeki görüşlerini kaleme aldı. Mourinho ve yönetimi eleştiren duayen isimler çarpıcı yorumlar yaptı.