Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den Fenerbahçe yönetimi için bomba ifadeler! "Mourinho'yu ilk günden..."

MURAT ÖZBOSTAN: Jose Mourinho, ilk defa taraftarın tepkisini gördü. Portekizli teknik adam için "Keşke gitse" diyenler de var, "Kalsın" diyen de... F.Bahçe yönetimi ne yapmalı?

"YOLLARIN AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Yolların ayrılacağını düşünmüyorum. Şu aşamada yeni bir teknik direktör gelip ne yapacak? Teknik açıdan F.Bahçe'nin niye çok puan kaybettiğini açıklamak istiyorum. Takımın fizik kondisyonu yetersiz. İki tane çok önemli santrfor var. Biri 38 yaşında ama çok gayretli ve kalitesi tartışılmaz. Diğeri de En-Nesyri… Bunlardan istenen verimi almak için kanat forvetleri çok önemli.