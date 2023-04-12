"RESMEN OPERASYONA DÖNÜŞTÜ..."

Ligin başından itibaren G.Saray aleyhine yapılan hakem hataları, Lale Orta'nın MHK başkanlığında hatadan uzaklaşıp resmen bir operasyona dönüştü. Şimdi vereceğim örneklere sayın Lale Orta'nın nasıl bir cevap vereceğini merak ediyorum. Çünkü bu operasyonların sorgulanması gerekiyor, G.Saray aleyhine hata yapan hakemler, bırakın cezalandırılmayı 1 sonraki maça ödül olarak atanıyor.