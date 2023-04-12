Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:54
Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
07:58
Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den olay sözler! "Galatasaray'a hata yapmaktan korkmayın deniliyor"
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de bu sezon özellikle de VAR hakemlerinin verdiği kararlar gündeme damga vururken, şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem kararları hakkında SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte, MHK'nın Galatasaray'a operasyon yaptığı iddia eden Levent Tüzemen o sözleri...