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Haberler Galeri Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den olay sözler! "Galatasaray'a hata yapmaktan korkmayın deniliyor"
Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:58

Son dakika haberi: Levent Tüzemen'den olay sözler! "Galatasaray'a hata yapmaktan korkmayın deniliyor"

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de bu sezon özellikle de VAR hakemlerinin verdiği kararlar gündeme damga vururken, şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem kararları hakkında SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte, MHK'nın Galatasaray'a operasyon yaptığı iddia eden Levent Tüzemen o sözleri...

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Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den olay sözler! Galatasaray’a hata yapmaktan korkmayın deniliyor

Spor Toto Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray bu hafta cuma günü evinde ligin formda takımı Kayserispor'u ağırlayacak. Adana Demirspor galibiyeti sonrası üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen Sarı-kırmızılı takımda hedef 3 puan.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den olay sözler! Galatasaray’a hata yapmaktan korkmayın deniliyor

Bu sezon lige damga vuran hakem hataları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında verilen kararlar tartışmalı kararların ardından SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, MHK hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den olay sözler! Galatasaray’a hata yapmaktan korkmayın deniliyor

LEVENT TÜZEMEN: "G.SARAY'I DOĞRAYANA ÖDÜL VAR"

Konya-G.Saray maçında Ahmet Oğuz, Dubois'e kırmızı kartlık hareket yapıyor, VAR hakemi 2 hafta üst üste görev alıyor. Adana Demirspor karşısında Mertens'in ayağına basılıyor.

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den olay sözler! Galatasaray’a hata yapmaktan korkmayın deniliyor

Pozisyonu kaçıran Ali Şansalan arka arkaya maçlara veriliyor. Başakşehir maçında sonucu etkileyecek olaylar var. VAR hakemi Özgür Yankaya dev hatalara rağmen atama alabiliyor

Son dakika haberi: Levent Tüzemen’den olay sözler! Galatasaray’a hata yapmaktan korkmayın deniliyor

"RESMEN OPERASYONA DÖNÜŞTÜ..."

Ligin başından itibaren G.Saray aleyhine yapılan hakem hataları, Lale Orta'nın MHK başkanlığında hatadan uzaklaşıp resmen bir operasyona dönüştü. Şimdi vereceğim örneklere sayın Lale Orta'nın nasıl bir cevap vereceğini merak ediyorum. Çünkü bu operasyonların sorgulanması gerekiyor, G.Saray aleyhine hata yapan hakemler, bırakın cezalandırılmayı 1 sonraki maça ödül olarak atanıyor.

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